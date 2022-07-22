«Ракета обірвала її життя»: під Миколаєвом загинула 31-річна військова з Вінниччини

У Гайсинському районі поховали молоду захисницю України, що загинула під Миколаєвом. Безжальна війна обірвала життя 31-річної Анни Ярмуратій. Їй би лише жити, мріяти, кохати, народжувати, плекати діток у любові… Та не судилося.

«Анна народилася в селі Жерденівка. Разом із сестрою та племінниками були учасниками народного колективу Новоселівського сільського клубу, — повідомляє Гайсинська міська рада. — Дівчина подалася до лав ЗСУ ще з 2016 року, була учасницею АТО. Проходила службу в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, на посаді штаб-сержанта. Загинула 17 липня внаслідок ворожих ракетних обстрілів в місті Миколаєв. Вона самовіддано стала на захист нашої землі і безстрашно боролася із російськими окупантами до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Ми завжди будемо її пам’ятати та шанувати".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях за Україну загинули священик та прикордонник із Дніпра.

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