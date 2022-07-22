«Продовжував їхати, щоб врятувати людей»: стало відомо про геройський вчинок водія з Дніпра, якого вбили рашисти

Ввечері 15 липня рашисти вдарили ракетами по Дніпру. В результаті атаки обірвалося життя водія автобуса Сергія Палія. За словами його колег та свідків, того рокового дня він, пожертвувавши своїм життям, врятував інших.

«Сергій був водієм-професіоналом підприємства „Ігрек“. Працювати водієм почав ще 8 років тому, а останні місяці постійно був на кільцевому маршруті 146А.15 липня 2022 року він вже прямував у парк після робочого дня, підвозив пасажирів до проспекту Івана Мазепи, — повідомили у Департаменті транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради. — О 20:59 ворожа ракета поцілила неподалік автобуса у промисловий об'єкт. Сергій не розгубився і продовжував їхати швидше, подалі від вибуху, аби врятувати людей. Згодом пролунав другий вибух, в результаті якого Сергій загинув. Чоловік, який сидів за водієм, перехопив кермо та вів автобус до повної зупинки. Від отриманих поранень Сергій загинув за кермом. Він до останнього виконував свою роботу — відповідав за безпеку пасажирів свого автобуса. Йому було лише 37 років».

Відомо, що у загиблого водія лишились двоє діток, їм 15 та 3 роки, і дружина. Поховали його на Краснопільському кладовищі 17 липня.

Нагадаємо, внаслідок вибухів у Дніпрі загинули троє, ще 15 людей поранені.

Як писали «ФАКТИ», в той же день, 15 липня, росіяни знову обстріляли ракетами Миколаїв — під удар потрапили два університети.

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