З сотні залишилося десять: окупант зізнався про величезні втрати армії рф

Російський солдат у перехопленій розмові зізнався про величезні втрати армії загарбників. Він підрахував, що з його роти живими залишилися лише десятеро бійців.

Про це повідомили у Головному управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповів подрузі, що вони знищили вежі мобільного зв'язку, щоб місцеве населення не могло передавати ЗСУ дані про переміщення ворожих військ.

Однак, судячи з усього, це не дуже допомогло, оскільки рота все одно зазнала непоправних втрат в живій силі і техніці — зі 107 осіб особового складу живих залишилося лише 10.

«Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Усі двохсоті. Ми витягували — повний фарш. І те, що тобі говорять по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Убитих дох… (багато), танків роз. (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно говорю», — сказав окупант.

Нагадаємо, західні експерти вказують не лише на шокуючі цифри втрат серед пересічних солдатів окупаційних військ, а й серед представників командної ланки. Лише за останні два тижні ЗСУ змогли ліквідувати понад 80 офіцерів російської окупаційної армії, і серед них 10 полковників.

Фото Генштабу ЗСУ

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