Підписання «зернового меморандуму»: на що путін обміняв блокаду українських портів

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що зараз у путіна немає можливості піднімати ставки і що без переговорів він не може вийти з «української ситуації»

Вадим Денисенко на своїй сторінці у соцмережає пояснив, чому російський президент володимир путін погодився зняти блокаду українських портів, тим самим розблокувавши експорт агропродукції:

«1. Він потребує переговорів і зараз демонструє всьому світу, що з ним все ще можна домовлятися. Це для нього вкрай важливо, бо вперше за 22 роки він не має можливості піднімати ставки (на війні загруз, на його шантаж на Заході поки не ведуться). А без переговорів йому вкрай важко виходити з «української ситуаціі».

2. Слід звернути увагу на те, що підписанню «зернового меморандуму» передувало певне послаблення санкцій (по російському продовольству, добривам і по запчастинам для літаків). Тому не можна виключати, що це певна двостороння гра. Зразу скажу, поки зі сторони Заходу великої зради немає, по кардинальним питанням вони стоять більш ніж твердо.

3. Продемонструвати можливість домовлятися путіну потрібно не лише Заходу, але й ключовим гравцям поза західним світом. Саудити, ОАЕ, Китай, Індія також дивляться на цю гру путіна і пробують зрозуміти чи можливо їм грати з ним далі в якісь спільні ігри. Для них ситуація з зерном також є не тільки чутливою, з точки зору власної безпеки, але й важливою для розуміння чи можна далі вважати Росію краіною, з якою можна домовлятися.

4. Гра в зернову кризу потрібна була путіну перш за все для створення мігрантськоі кризи в Європі. Судячи з усього, поки він відклав цей проект, в тому числі і через страх втратити союзників: перш за все Туреччину та країни Перської затоки.

5. Станом на зараз, після крейсера «Москва» і Зміїного, він не може контролювати цю частину моря. Це важливий аспект, хоча і не визначальний для путіна. Але, в той же час, найболючіший — він має визнати, що зараз він собака на сіні: частину моря може блокувати, але не може її контролювати.

6. Нажаль, путін в будь-який момент може зірвати домовленості, звинувативши Україну в цьому самому зриві.

Підсумовуючи: поки це частково наша перемога, але треба бути в рази пильнішими. Також ми маємо розуміти, что путін дає сигнал всьому світу: тисніть на Україну, щоб починати переговори про заморозку конфлікту. Анексія — це та опція, якою він готовий буде знехтувати і обміняти її на визнання «ЛДНР» та Криму. Але нам своє робити".

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