Рікі Мартін досяг зняття звинувачень в інцесті

Популярний співак Рікі Мартін пережив у липні найважчий, за його словами, період у житті. На початку місяця його офіційно звинуватили в інцесті та сексуальному насильстві. Звинувачення висунув 21-річний племінник Мартіна, який мешкає в Пуерто-Рико. Молодий чоловік стверджував, що між ним та Рікі був таємний роман.

50-річний співак мовчав три тижні. У понеділок, 18 липня, адвокат Мартіна Марті Сінгер заявив, що його клієнт категорично заперечує звинувачення та готовий виступити в суді.

Справа дійсно прийняла на той момент серйозний оборот. Поліція Пуерто-Рико видала ордер на арешт Рікі.

Проте 21 липня племінник співака забрав свою заяву. Справу було закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину. Ордер на арешт Мартіна анулювали.

Наступного дня Рікі поширив офіційне звернення до шанувальників.

«Я виступаю на сцені майже 40 років. Постійно знаходжуся у всіх на очах. Але мені ще ніколи не доводилося мати справу з такими болючими речами, як останні два тижні. Я став жертвою брехні. На жаль, удару було завдано членом сім'ї. Але в нього проблеми з психічним здоров'ям», — заявив співак.

«Єдине, чого я йому тепер бажаю, це найкраще. Сподіваюся, він знайде шлях до світла. Його брехня завдала багато бід. Вона завдала шкоди мені, моїм дітям, моєму чоловікові, моїм батькам, усій моїй родині. Я не міг виступити на власний захист, тому що існує юридична процедура, якою я повинен був наслідувати. Від мене вимагалося зберігати мовчання доти, доки я не постану перед суддею. Тепер у цьому вже немає потреби», — додав Рікі Мартін.

Співак подякував усім, хто підтримував його своєю любов'ю та довірою.

У суді заявили, що племінник співака відкликав звинувачення, перебуваючи в здоровому глузді та твердій пам'яті. Він діяв самостійно, без примусу з будь-якого боку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Лондоні розпочався судовий процес над відомим голлівудським актором Кевіном Спейсі. Його звинувачують у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх.

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