Домашній кетчуп для лінивих: ви будете у захваті від гармонійного смаку
Помідори чи не найпоширеніший овоч не тільки в Україні, але й у світі. Але, як не дивно, не всім вони до смаку. Кулінарка Лариса Павлюк зізнається — не любить помідорів, отож і кетчупу зовсім не купувала, поки не скуштувала домашнього за цим рецептом. До речі, роботи біля нього не багато, навіть стерилізувати не треба!
Інгредієнти:
5 кг помідорів,
2 великі цибулини,
3 ст. л. солi,
300 г цукру,
250 г оцту,
1 ч. л. чорного перцю,
1 ч. л. червоної солодкої паприки,
1 ч. л. меленої корицi,
7 — 8 ст. л. крохмалю.
Приготування:
Помiдори порiзати на четвертинки, додати дрiбно нарiзану цибулю, скласти у каструлю із товстим дном i варити 1 год. Остудити до теплого. Тоді подрiбнити сумiш блендером i перетерти через сито. Вiд пюре, що у вас вийде, вiдлити 0,5 л, а до решти додати сiль, цукор, оцет, перець i корицю. Варити ще 1 год.
До 0,5 л відлитого пюре додати крохмаль, добре перемiшати й влити до решти кетчупу. Довести до кипiння, варити 2 хв.
Виключити та розлити гарячим у стерилiзованi баночки. Закрутити.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що кетчуп полюбляють і в британській королівській родині. Наприклад, королева Єлизавета II навіть почала торгувати кетчупом власного виробництва
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