Домашній кетчуп для лінивих: ви будете у захваті від гармонійного смаку

Помідори чи не найпоширеніший овоч не тільки в Україні, але й у світі. Але, як не дивно, не всім вони до смаку. Кулінарка Лариса Павлюк зізнається — не любить помідорів, отож і кетчупу зовсім не купувала, поки не скуштувала домашнього за цим рецептом. До речі, роботи біля нього не багато, навіть стерилізувати не треба!



Інгредієнти: 5 кг помідорів,

2 великі цибулини,

3 ст. л. солi,

300 г цукру,

250 г оцту,

1 ч. л. чорного перцю,

1 ч. л. червоної солодкої паприки,

1 ч. л. меленої корицi,

7 — 8 ст. л. крохмалю.

Приготування:

Помiдори порiзати на четвертинки, додати дрiбно нарiзану цибулю, скласти у каструлю із товстим дном i варити 1 год. Остудити до теплого. Тоді подрiбнити сумiш блендером i перетерти через сито. Вiд пюре, що у вас вийде, вiдлити 0,5 л, а до решти додати сiль, цукор, оцет, перець i корицю. Варити ще 1 год.

До 0,5 л відлитого пюре додати крохмаль, добре перемiшати й влити до решти кетчупу. Довести до кипiння, варити 2 хв.

Виключити та розлити гарячим у стерилiзованi баночки. Закрутити.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що кетчуп полюбляють і в британській королівській родині. Наприклад, королева Єлизавета II навіть почала торгувати кетчупом власного виробництва



99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter