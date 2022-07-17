Помідори по-корейськи всього за вісім годин: швидкий рецепт найсмачнішої закуски
Є багато способів швидко замаринувати томати, один із яких пропонувала переможниця та суддя кулінарного проекту «МастерШеф» Ліза Глінська.
А автори «Рецептів на кожен день» запропонували такий спосіб приготування «швидких» помідорів по-корейськи, які можна їсти вже за вісім годин.
Складові:
- Помідори — 2 кг;
- Болгарський перець — 4 шт.;
- Часник — 2 головки;
- Червоний пекучий перець — 2 шт.;
- Зелень.
Заправка:
- Оцет — 100 г;
- Рослинна олія -100 г;
- Цукор — 100 г;
- Сіль — 2 ст. л.
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Приготування:
- Перець, часник, червоний пекучий перець подрібнити на м'ясорубці.
- Зелень порізати та додати заправку.
- Укладати шарами у трилітрову банку: помідори, суміш із овочів, зелень.
- Банку закрити кришкою і поставити в холодильник у перевернутому вигляді.
Мариновані помідори, зроблені ввечері, уранці вже готові. Банку зберігають у холодильнику в звичайному положенні.
Любителям маринованих овочів можуть бути цікавими рецепти «швидких» баклажанів та кабачків, які можна їсти вже наступного дня.
Фото Pixabay330
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