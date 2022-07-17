Помідори по-корейськи всього за вісім годин: швидкий рецепт найсмачнішої закуски

Є багато способів швидко замаринувати томати, один із яких пропонувала переможниця та суддя кулінарного проекту «МастерШеф» Ліза Глінська.

А автори «Рецептів на кожен день» запропонували такий спосіб приготування «швидких» помідорів по-корейськи, які можна їсти вже за вісім годин.

Складові: Помідори — 2 кг;

Болгарський перець — 4 шт.;

Часник — 2 головки;

Червоний пекучий перець — 2 шт.;

Зелень. Заправка: Оцет — 100 г;

Рослинна олія -100 г;

Цукор — 100 г;

Сіль — 2 ст. л.

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Приготування: Перець, часник, червоний пекучий перець подрібнити на м'ясорубці.

Зелень порізати та додати заправку.

Укладати шарами у трилітрову банку: помідори, суміш із овочів, зелень.

Банку закрити кришкою і поставити в холодильник у перевернутому вигляді.

Мариновані помідори, зроблені ввечері, уранці вже готові. Банку зберігають у холодильнику в звичайному положенні.

Любителям маринованих овочів можуть бути цікавими рецепти «швидких» баклажанів та кабачків, які можна їсти вже наступного дня.

Фото Pixabay

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