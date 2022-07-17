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Помідори по-корейськи всього за вісім годин: швидкий рецепт найсмачнішої закуски

11:03 17 липня 2022
Помідори

Є багато способів швидко замаринувати томати, один із яких пропонувала переможниця та суддя кулінарного проекту «МастерШеф» Ліза Глінська.

А автори «Рецептів на кожен день» запропонували такий спосіб приготування «швидких» помідорів по-корейськи, які можна їсти вже за вісім годин.

Складові:

  • Помідори — 2 кг;
  • Болгарський перець — 4 шт.;
  • Часник — 2 головки;
  • Червоний пекучий перець — 2 шт.;
  • Зелень.

Заправка:

  • Оцет — 100 г;
  • Рослинна олія -100 г;
  • Цукор — 100 г;
  • Сіль — 2 ст. л.

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Приготування:

  • Перець, часник, червоний пекучий перець подрібнити на м'ясорубці.
  • Зелень порізати та додати заправку.
  • Укладати шарами у трилітрову банку: помідори, суміш із овочів, зелень.
  • Банку закрити кришкою і поставити в холодильник у перевернутому вигляді.

Мариновані помідори, зроблені ввечері, уранці вже готові. Банку зберігають у холодильнику в звичайному положенні.

Любителям маринованих овочів можуть бути цікавими рецепти «швидких» баклажанів та кабачків, які можна їсти вже наступного дня.

Фото Pixabay

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