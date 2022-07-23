Плювок Путіна в обличчя генсека ООН: МЗС України відреагувало на обстріл Одеського порту

Російська ракета — це плювок володимира путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердоган. Так прокоментував обстріл одеського морського порта речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

«Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі. Російська ракета — це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна», — написав він.

За словами Ніколенка, Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільгосптоварів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

МЗС закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов’язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

«У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи», — підсумував Ніколенко.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, 4 ракети були збиті українськими ППО, а дві потрапили в район порту, одна з яких впала за 150 метрів від найбільшого зерносховища компанії «Бруклін — Київ».

У пресцентрі Cил оборони уточнили, що поранених та значних руйнувань унаслідок обстрілу порту немає, ракети поцілили по насосній станції, виникла незначна пожежа.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що росія має бути притягнута до відповідальності за сьогоднішній обстріл одеського порту.

«Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності», — написала вона в Twitter.

У свою чергу, верховний представник ЕС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель написав у Twitter, що цей обстріл вкотре демонструє зневагу до міжнародного права.

«Удар по ключовій цілі для експорту зерна через день після підписання Стамбульських угод особливо завбачливий і вкотре демонструє повну зневагу росією до міжнародного права та зобов'язань», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», напередодні, 22 липня, у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо українського зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальний договір було підписано Росією. Її на підписанні представляв міністр оборони Сергій Шойгу. Домогтися укладання договору вдалося за посередництва президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

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