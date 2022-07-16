«Барселона» підписала контракт із найкращим футболістом світу

Польський бомбардир Роберт Левандовські, який двічі поспіль, у 2020-му та 2021-му, визнавався ФІФА найкращим футболістом світу, залишив «Баварію» після восьми років виступів за мюнхенський клуб.

Володар «Золотої бутси"-2022 продовжить свою кар'єру в «Барселоні». Задля цього переходу каталонці розщедрилися на 45 млн євро, ще 5 млн в євровалюті «Баварія» отримає в якості бонусів.

«Ми досягли усної домовленості з „Барселоною“. Добре, що присутня ясність для всіх сторін. Роберт — неймовірний гравець, і він виграв усе з нами. Ми дуже вдячні йому», — наводить слова президента «Баварії» Герберта Гайнера офіційна сторінка мюнхенського клубу у Twitter.

Зазначимо, що Левандовські за час виступів у «Баварії» провів 401 матч у всіх турнірах та забив 354 м'ячі. У складі мюнхенців польський футболіст завоював 19 трофеїв, у тому числі вісім разів ставши чемпіоном Німеччини та перемігши у Лізі чемпіонів-2019/2020.

«Ці 8 років були особливими для мене, я їх не забуду. Я чудово провів час у Мюнхені. Я ще повернуся, щоб попрощатися з усіма працівниками клубу», — сказав поляк у розмові з журналістом Sky Sports Торбеном Хоффманном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко гратиме в Еміратах під керівництвом Сергія Реброва.

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