Тільцям усміхнеться успіх, а Скорпіони зможуть реалізувати свої давні плани: гороскоп від Анжели Перл на 24 липня

Австралійський астролог Анжела Перл вважає, що 24 липня стане вдалим днем для того, що представники деяких знаків зодіаку почали вирішувати відповідальні та серйозні завдання.

Водночас інші люди зможуть сьогодні завершити всі старі проекти та розпочати перспективніші. Крім того, на багатьох сьогодні чекають приємні та незабутні враження — якщо вони зможуть правильно розставити пріоритети, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам варто знайти час після роботи для того, щоб добре відпочити і розслабитися в компанії своїх друзів. Попереду чекають незабутні та приємні враження. Декому пощастить познайомитися з людиною, з якою одразу ж може пробігти іскра. Ймовірно, після цього Овни ризикнуть розпочати нові стосунки.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День просто ідеальний, щоб починати намагатися втілювати свої власні мрії у реальність. Саме зараз удача посміхається, а тому є всі шанси досягти добрих результатів. Причому слід починати з маленьких кроків і рухатися поступово, нікуди не поспішати, як повідомляє видання rsute.ru.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День досить вдалий для того, щоб розпочати виконувати відповідальні та серйозні завдання. Близнюкам вдасться досягти таких результатів, про які багато інших можуть лише помріяти. А труднощі на шляху, які постійно виникатимуть, лише загартовують і розбурхують. Тож здаватися не можна, час рухатися вперед із високо піднятою головою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки давно вже мають мрію, яку так і хочеться якнайшвидше втілити в життя. Однак поспіх ні до чого доброго не приведе — так є всі шанси наламати дров і наробити помилок. Потім ще й платити за них доведеться. Тож втілювати свої бажання слід лише поступово. Та й допомога друзів не буде зайвою.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня у Лева складеться така ситуація, яка дозволить їм винести дуже важливий і потрібний урок у житті. А отриманий при цьому досвід стане в нагоді. Вечір виявиться більш вдалим, ніж ранок. На Левів чекає приємна зустріч із коханою людиною, яка допоможе розслабитися та відпочити.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Емоційність у цей день може наскільки зашкалювати, що зрештою призведе лише до проблем із оточуючими. У результаті доведеться витрачати чимало часу на те, щоб відновити стосунки з людьми, повернути довіру та свій авторитет. Тож краще тримати язик за зубами та свої емоції під повним контролем, щоб уникнути проблем.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Швидкі рішення зараз можуть виявитися невдалими. Отже, варто подумати як мінімум сім разів і лише потім «відрізати». Крім того, жарти не всім можуть бути зрозумілими, внаслідок чого можуть виникати сварки з оточуючими. Загалом день виявиться не таким приємним, як хотілося б. Але не все безнадійно. Увечері Терезам вдасться відновити душевну рівновагу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День виявиться ідеальним. Скорпіонам вдасться реалізувати всі свої плани та виконати поточні завдання. Увечері чекають приємні враження з коханою людиною, якщо вона є. В іншому випадку варто зустрітися з близькими та надійними друзями та разом провести час. Це допоможе розслабитися і добре відпочити перед новим робочим днем.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям слід присвятити день вирішенню найважливіших питань. Відкладати їх уже не можна. Адже, зрештою, нічого хорошого з цього не вийде. Мало того, вже незабаром вдасться насолодитися добрими результатами роботи. Вони будуть настільки задовільними, що вдасться виконати свої бажання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Настав дуже вдалий час для того, щоб налагодити стосунки з тими, з ким раніше були непорозуміння. Не варто боятися, що нічого з цього не вийде. Люди підуть на контакт, і стосунки вдасться налагодити. Крім того, протягом дня вдасться ще й ухвалити правильні рішення з багатьох питань.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям цілком можна вирушити в далеку дорогу цього дня. Вдасться отримати безліч приємних, яскравих і вражень, що запам'ятовуються. На роботі Водоліїв чекають дуже серйозні проблеми у першій половині дня. Однак позитивні тенденції почнуть швидко зростати, тому вдасться вирішити якнайкраще.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам вкрай рекомендується цього дня сісти на невелику дієту. Від жирного і гострого на якийсь час слід відмовитися. Справа в тому, що є ймовірність проблем зі здоров'ям. Але дієта допоможе їх уникнути. Мало того, вона ще й сприятиме стрункій фігурі. Також не завадять заняття спортом.

Нагадаємо, що вже за кілька днів, 28 липня, відбудеться важлива астрологічна подія — Молодий місяць.

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