На Хмельниччині лунають вибухи: мешканців просять залишатися у укриттях (відео)

Армія рф знову атакувала тилові території України — вранці в неділю, 24 липня, сильні вибухи пролунали на Хмельниччині.

Про них повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.

«На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтесь у укриттях», — написав він.

На місці інциденту

Деталі того, що відбувається, Гамалій пообіцяв надати пізніше.

У соцмережах обережно повідомляють, що попередньо удар прийшовся на Кам'янець-Подільський район.

Нагадаємо, ранок 24 липня почався з ракетних ударів по Кропивницькому.

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