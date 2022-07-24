На Хмельниччині лунають вибухи: мешканців просять залишатися у укриттях (відео)
Армія рф знову атакувала тилові території України — вранці в неділю, 24 липня, сильні вибухи пролунали на Хмельниччині.
Про них повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.
«На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтесь у укриттях», — написав він.
Деталі того, що відбувається, Гамалій пообіцяв надати пізніше.
У соцмережах обережно повідомляють, що попередньо удар прийшовся на Кам'янець-Подільський район.
Нагадаємо, ранок 24 липня почався з ракетних ударів по Кропивницькому.862
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