Єлизавета II запросила принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми провести залишок літа з нею

Британська королева Єлизавета II запросила принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми у свій маєток Балморал у Шотландії. Її Величність прибула туди 21 липня та має намір провести у замку 10 тижнів. Послуга попереджена про те, що протягом усього цього часу Єлизавета прийматиме гостей. Йдеться про членів британської королівської родини. Її Величність очікує, що її відвідають і принц Чарльз з Каміллою, і Кембриджі у повному складі, а також Сассекси.

Принаймні в Балморалі приготування йдуть повним ходом. І прислуга пліткує про те, що принц Гаррі та Меган Маркл із двома маленькими дітьми теж будуть.

Оскільки решта членів сім'ї (особливо принц Вільям) не хоче спілкуватися з Сассексами, Єлизавета постаралася розпланувати приїзд родичів таким чином, щоб їх шляхи в Балморалі не перетнулися.

Королева дуже хоче знову побачити Арчі та Лілібет. Коли Гаррі та Меган привозили дітей до Лондона у червні на святкування Платинового ювілею Єлизавети, Її Величність провела з правнуками не більше 15 хвилин. Якщо Сассекси приймуть її запрошення, часу на спілкування з Арчі та Лілібет у Єлизавети буде набагато більше.

Замок Балморал

Однак не всі в Балморалі вірять, що Гаррі та Меган з'являться цього літа в замку. Дехто заявив журналістам на умовах анонімності, що буде вкрай здивований, якщо Сассекси приїдуть.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі виступив в ООН з промовою. Його супроводжувала Меган Маркл. Проте виступ представника британської королівської родини не справив особливого враження. Західні ЗМІ назвали промову нудною. Сам оратор, як видалося уважним спостерігачам, залишився незадоволеним. Схоже, що все це було витівкою Меган, яка прагне загальної уваги.

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