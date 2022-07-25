На сході ворог відкинутий на Краматорському та Бахмутському напрямках, на півдні — мінус командний пункт росгвардії та два арсенали

На сході України бійці ЗСУ змусили ворога, яки проводив штурмові дії, зокрема, на Краматорському та Бахмутському напрямках, відійти з втратами.

Про це повідомили у Гештабі Збройних Сил України, розповідаючи про ситуацію на фронті станом на ранок 25 липня.

На Краматорському напрямку були відбити штурмові дії ворога у напрямках Берестове — Івано-Дар'ївка та Верхньокам’янка — Івано-Дар'ївка. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС, відбито штурм у напрямку Вершини. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське — Луганське, бойові дії тривають.

На інших напрямках ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та мирні населенні пункти.

За даними оперативного командуванні «Південь», росіяни на двох паралельних напрямках у Бериславському районі Херсонщини намагалися провести контратаки силами двох ротних тактичних груп, щоб відновити втрачене положення. ЗСУ дали відсіч, ворог із втратами відійшов.

«Парою літаків штурмової авіації та фронтовими бомбардувальниками атаковано три ворожі опорні пункти в Бериславському районі, а пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали два таких пункти в Херсонському районі. Також знищений командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії рашистів та два склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав ракетного удару по Хмельниччині, але всі ракети були ліквідовані українською ППО.

Фото Генштаба ЗСУ

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter