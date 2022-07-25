Шість способів позбавитися надокучливого хмелю на дачі (відео)

Городники на дачі часто довгий час не можуть впоратися з бур'янами. Дикорослий хміль — справжня проблема для власників дачних ділянок. Рослина чіпляється до своїх «сусідів» колючками, заважає їхньому росту.



Автори сайту «уДачне місце» розповіли, як впоратись з хмелем. І запропонували кілька способів.



Щоб видалити хміль, існують народні засоби. Можна використовувати кухонну сіль, розподіляючи її навколо кореня шаром щонайменше 2 см.



Або ж приготувати розчин 9% оцту та води в пропорції 1:1 для поливу хмелю під корінь.



Ще можна пролити коріння рослини розчином соди та води, змішавши 300−350 г соди в 1 л рідини.



Також можна спровокувати вимерзання рослини. Для цього потрібно оголити кореневу систему хмелю восени. З настанням заморозків потрібно додатково облити коріння водою.



Якщо обмежити світло (накрити корінь світлонепроникною плівкою), то зростання хмелю припиниться.



Найпростіший спосіб — викопати шкідливу рослину до настання періоду цвітіння. Заглибитися доведеться на 15−20 см у ґрунт.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як можна впоратися з бур'янами на городі, а також про те, що з бур'яну можна зробити екодобрива, яке врятують город.

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