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Шість способів позбавитися надокучливого хмелю на дачі (відео)

14:08 25 липня 2022
хміль

Городники на дачі часто довгий час не можуть впоратися з бур'янами. Дикорослий хміль — справжня проблема для власників дачних ділянок. Рослина чіпляється до своїх «сусідів» колючками, заважає їхньому росту.

Автори сайту «уДачне місце» розповіли, як впоратись з хмелем. І запропонували кілька способів.

Щоб видалити хміль, існують народні засоби. Можна використовувати кухонну сіль, розподіляючи її навколо кореня шаром щонайменше 2 см.

Або ж приготувати розчин 9% оцту та води в пропорції 1:1 для поливу хмелю під корінь.

Ще можна пролити коріння рослини розчином соди та води, змішавши 300−350 г соди в 1 л рідини.

Також можна спровокувати вимерзання рослини. Для цього потрібно оголити кореневу систему хмелю восени. З настанням заморозків потрібно додатково облити коріння водою.

Якщо обмежити світло (накрити корінь світлонепроникною плівкою), то зростання хмелю припиниться.

Найпростіший спосіб — викопати шкідливу рослину до настання періоду цвітіння. Заглибитися доведеться на 15−20 см у ґрунт.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як можна впоратися з бур'янами на городі, а також про те, що з бур'яну можна зробити екодобрива, яке врятують город.

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