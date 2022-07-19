Трохи оцту та гасу — й забудете про бур’яни на городі

Найактуальніше питання для вирощування моркви — боротьба з бур'янами. Для вирішення цієї проблеми запропоновано безліч як науково обґрунтованих, так і народних методів обробки посівів. Про останні та їхню користь добре знає городниця Раїса Поймало, яка раніше розповіла, як позбавитись колорадських жуків.

«Одним із народних способів, за допомогою якого можна боротися з бур'яном на грядках із морквою, є використання чистого гасу. Дрібненьке розприскування виправдано в той період, коли сходи ще не з'явилися. Крайній термін — коли з'явилися 1−2 листочки морквяного бадилля, а бур'ян вже панує на грядці. На момент обробки бур'яни набагато більші за розміром, ніж сходи моркви, їхнє листя і стебла стануть своєрідним прикриттям для молодих рослин від прямого впливу на них гасу, а сам бур'ян буде знищений. Витрата гасу на 1 кв. м поверхні становить 100 грамів. Приблизно через два тижні таку процедуру можна повторити, і все літо бур'яни рости не будуть, а чудовий урожай моркви забезпечений.

Оцет розбризкують строго на листя і стебла бур'яну за допомогою розпилювача. Цією процедурою нищать молоді бур'яни, до їхнього цвітіння і формування насіння. Рецепт для виготовлення такого гербіциду простий: у літрі гарячої води розчинити 5 столових ложок оцту і 2 столові ложки кухонної солі. Проводити обробіток потрібно акуратно, не допускаючи попадання розчину на овочеві культури. При роботі з оцтом потрібно дотримуватися тих самих заходів безпеки, що і з отрутохімікатами".

Спирт, за словами городниці, теж дуже ефективний.

«Розчином, що складається з медичного спирту й води (пропорція 1:10), обробляють ґрунт. На 200 кв. м достатньо 11 літрів такого розчину. Обробку рослин і ґрунту найкраще робити в суху безвітряну погоду, перед цвітінням бур'яну для запобігання проникненню розчинів на корисні рослини».

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter