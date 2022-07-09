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Клуб споживачів

«Трішки самогону і від бур’яну сліду не залишиться»: готуємо суперрозчин

21:20 9 липня 2022
Бур&#39;ян

Коли городниця Олена Черкевич придбала дачу, то думала, що бур'ян iз дiлянки не виведе нiколи. I чого лише не робила, а проте вiн рiс як на дрiжджах. Так було до того часу, доки сусiд не пiдказав надiйний i дуже простий спосiб виведення бур'янiв з дiлянки. До речі, це не єдиний дивовижний рецепт від городників, про який писали «ФАКТИ».

«Отже знадобляться вiдро води i 800 мiлiлiтрiв мiцної самогонки. Оковиту я виливаю у воду, якої треба десять лiтрiв, i ретельно перемiшую. Тодi переливаю в пульверизатор i розприскую по городi. Пiсля такої обробки бур'яни починають проростати. Причому дуже активно, а головне — передчасно, бо спиртне є добрим стимулятором росту. Тодi ж вириваємо бур'яни, перекопуємо дiлянку, вибираємо корiнчики рослин-шкiдникiв i висаджуємо бараболю та овочi. Завдяки ось такiй «обробцi самогоном» бур'яни не з'являються до кiнця сезону. Тож кущики картоплi, помiдорiв та огiркiв виростають великими, мiцними й тiшать нас щедрим урожаєм.

До речi, проводити таку обробку потрiбно лише тодi, коли середньодобова температура становитиме 10 — 16 градусiв".

Раніше «ФАКТИ» писали про користь від бур’янів в якості добрив.

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