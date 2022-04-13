Не викидайте бур’яни, це екодобриво врятує город: поради фермера

Щоб отримувати гарний урожай, потрібно удобрювати ґрунт. І однією з найважливіших речовин для молодих рослин є азот. Дехто купує добрива у магазинах, витрачаючи на те немалі кошти. Та є дуже ефективний, а головне, безкоштовний рецепт. Непотрібні нам рослини можуть стати чудовим добривом. У цьому переконаний господар з Вінниччини Андрій Скакодуб.

«Раніше на свою ділянку я вносив перегній та коров'як. Але помітив, що з корисними мінералами до ґрунту потрапляли личинки комах, відповідно, рослини хворіли. Та тепер знаю економічний та зручний спосіб підкормки — ферментований бур'ян (він має бути без насіння), — пояснює Скакодуб. — Чим це корисно? По-перше, ми вносимо під рослини азотне добриво у вигляді розчину, що швидко засвоюється. Воно подіє набагато швидше, ніж мульча з прілої трави; не містить насіння бур'янів як гній, у ньому відсутні яйця глистів. По-друге, усуваємо ґрунтову кислотність за рахунок лужної реакції розчину. По-третє, насичуємо землю живими діяльними мікроорганізмами, виділення яких мають захисну дію. Тобто це одночасно й живлення, й поліпшення середовища, й захист від багатьох хвороб».

Для приготування слід зірваний бур'ян скласти у чорні поліетиленові мішки. Після того залишити їх на городі під сонцем, аби бур'ян ферментувався.

«У такому стані вони мають перебувати днів два-три, якщо більше, то суміш перетвориться на компост. Після того перемістити бур'ян у балію та залити теплою водою. Витримувати три години. Далі розбавити екодобриво водою у співвідношенні 1:1, після чого підживлювати коріння рослин. Можна таке добриво використовувати й зверху. Торік помітив, що на помідорах за тиждень з'явилась зав'язь, добре вродили кабачки».

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