29.84 / 30.87 32.68 / 33.97
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Не викидайте бур’яни, це екодобриво врятує город: поради фермера

12:58 13 квітня 2022
бур&#39;яни

Щоб отримувати гарний урожай, потрібно удобрювати ґрунт. І однією з найважливіших речовин для молодих рослин є азот. Дехто купує добрива у магазинах, витрачаючи на те немалі кошти. Та є дуже ефективний, а головне, безкоштовний рецепт. Непотрібні нам рослини можуть стати чудовим добривом. У цьому переконаний господар з Вінниччини Андрій Скакодуб.

«Раніше на свою ділянку я вносив перегній та коров'як. Але помітив, що з корисними мінералами до ґрунту потрапляли личинки комах, відповідно, рослини хворіли. Та тепер знаю економічний та зручний спосіб підкормки — ферментований бур'ян (він має бути без насіння), — пояснює Скакодуб. — Чим це корисно? По-перше, ми вносимо під рослини азотне добриво у вигляді розчину, що швидко засвоюється. Воно подіє набагато швидше, ніж мульча з прілої трави; не містить насіння бур'янів як гній, у ньому відсутні яйця глистів. По-друге, усуваємо ґрунтову кислотність за рахунок лужної реакції розчину. По-третє, насичуємо землю живими діяльними мікроорганізмами, виділення яких мають захисну дію. Тобто це одночасно й живлення, й поліпшення середовища, й захист від багатьох хвороб».

Читайте також: Бюджетне добриво із кавової гущі для рекордного урожаю городини: як його застосовувати

Для приготування слід зірваний бур'ян скласти у чорні поліетиленові мішки. Після того залишити їх на городі під сонцем, аби бур'ян ферментувався.

«У такому стані вони мають перебувати днів два-три, якщо більше, то суміш перетвориться на компост. Після того перемістити бур'ян у балію та залити теплою водою. Витримувати три години. Далі розбавити екодобриво водою у співвідношенні 1:1, після чого підживлювати коріння рослин. Можна таке добриво використовувати й зверху. Торік помітив, що на помідорах за тиждень з'явилась зав'язь, добре вродили кабачки».

Читайте також: Хочете стати мільйонерами? Вирощуйте горіхи: фермер поділився секретами

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

домашня ковбаса

«Від цієї ковбаси ваші рідні не зможуть відірватись»: рецепт смачної і дуже корисної страви

Гайдай

Сергій Гайдай: «Найгірший сценарій — це вивід російських військ і відновлення території в кордонах, які були до 24 лютого»

картопля в банці

«Картопля у банці»: ситна, ароматна і проста в приготуванні страва

Марина Лазебна

Скільки грошей і за якою держпрограмою платять українцям під час війни — розповідає міністерка Марина Лазебна

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.