В росії засекречені дані про свої втрати в так званій «спецоперації» в Україні, але те, що вони дуже великі, це визнають у секретних документах рф.



Українська розвідка повідомляє, що російські шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів.



Як виявилося, пропускна спроможність шпиталів на території росії не розрахована на такий потік пацієнтів. Це унеможливлює надання якісної медичної допомоги.



Російська влада проводить таємну мобілізацію серед медичного персоналу. Заходи відбуваються повсюдно, зокрема й у Москві. Це стосується фахівців багатьох медичних спеціальностей, але основна увага приділяється хірургічному персоналу.



Все відбувається без широкого розголосу у ЗМІ та у суспільстві.



«Надалі мобілізованих медиків планується спрямовувати на тимчасово окуповані території України. Зокрема, у Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал нехірургічної спеціальності планується „оптимізувати“ для роботи у прифронтових зонах: терапевти — як асистенти хірургів, педіатри — на посадах військових фельдшерів тощо», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у розвідці повідомили, що в окупованому Бердянську «нова влада» покинуті квартири медиків буде перерозподіляти серед медперсоналу, який погодився на співпрацю з окупантами.



В окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси, де облаштовано так звані «мобільні медичні поліклініки». Декларується, що їхнє завдання — прийом хворих серед місцевих мешканців. Насправді у таких «пунктах» хворих змушують здавати кров для потреб «захисників армії «ДНР» та російських окупантів.



Нагадаємо, в Україні з початку російського вторгнення, за даними Генштабу, ліквідовано майже 40 тисяч російських солдатів та офіцерів, а також знищено кілька тисяч одиниць військової техніки.

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