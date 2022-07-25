«Наче відчував, що це остання зустріч»: Вінниччина попрощалась із героєм
Чорним вороном з району бойових дій прилетіла чергова гірка звістка на Вінниччину, де днями поховали 31-річну військову Анну Ярмуратій. На цей раз у село Гальжбіївка Вінницької області — 18 липня загинув боєць Юрій Кайнар. Всього менш як місяць тому він був у короткотривалій відпустці вдома, а тепер осиротіли дружина, син, онучка…
«Юрій з багатодітної родини. В сім’ї всі п’ятеро дітей виховувались на праці та взаємодопомозі. Службу проходив у Володимир-Волинському. Демобілізувавшись, повернувся у рідне село, працював шофером у Ямпільській сільгосптехніці, — повідомляє місцеве видання «Ямпільські вісті». — У липні 2015 року у шосту хвилю мобілізації призвали на службу Юрія. Місяць пробув на Рівненському полігоні у навчальній частині, далі навчання проходив в Одесі. І вже у серпні його направили в зону бойових дій.
У 2016 році у Маріуполі досвідченому водієві доручили кермо стоматологічного кабінету на колесах в 61-му мобільному військовому шпиталі. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення рф на територію нашої держави, Юрій 28 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Як досвідчений боєць потрапив на службу в батальйон територіальної оборони, що дислокувався недалеко від дому. А місяць тому був відряджений у район бойових дій. Він наче як відчував щось у свій останній приїзд. Приїхав, усіх обійшов, з усіма побачився, поїхав до сина, наче відчував, що це востаннє, наче прощався…"
Солдат Юрій Кайнар був оператором протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки окремого батальйону ТрО. Ворожий артилерійський обстріл противником позицій нашого підрозділу в Краматорському районі Донецької області 18 липня обірвав його життя. Юрій отримав осколкове поранення голови.
22 липня сотні людей прийшли попрощатись з бійцем, вклонитись йому за його подвиг і висловити глибоке співчуття рідним і близьким…
Нагадаємо, днями на війні загинув відомий телеведучий Карім Гуламов.
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