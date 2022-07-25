«Наче відчував, що це остання зустріч»: Вінниччина попрощалась із героєм

Чорним вороном з району бойових дій прилетіла чергова гірка звістка на Вінниччину, де днями поховали 31-річну військову Анну Ярмуратій. На цей раз у село Гальжбіївка Вінницької області — 18 липня загинув боєць Юрій Кайнар. Всього менш як місяць тому він був у короткотривалій відпустці вдома, а тепер осиротіли дружина, син, онучка…

«Юрій з багатодітної родини. В сім’ї всі п’ятеро дітей виховувались на праці та взаємодопомозі. Службу проходив у Володимир-Волинському. Демобілізувавшись, повернувся у рідне село, працював шофером у Ямпільській сільгосптехніці, — повідомляє місцеве видання «Ямпільські вісті». — У липні 2015 року у шосту хвилю мобілізації призвали на службу Юрія. Місяць пробув на Рівненському полігоні у навчальній частині, далі навчання проходив в Одесі. І вже у серпні його направили в зону бойових дій.

У 2016 році у Маріуполі досвідченому водієві доручили кермо стоматологічного кабінету на колесах в 61-му мобільному військовому шпиталі. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення рф на територію нашої держави, Юрій 28 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Як досвідчений боєць потрапив на службу в батальйон територіальної оборони, що дислокувався недалеко від дому. А місяць тому був відряджений у район бойових дій. Він наче як відчував щось у свій останній приїзд. Приїхав, усіх обійшов, з усіма побачився, поїхав до сина, наче відчував, що це востаннє, наче прощався…"

Сотні людей прийшли попрощатись з бійцем, вклонитись йому за його подвиг і висловити глибоке співчуття рідним і близьким

Солдат Юрій Кайнар був оператором протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки окремого батальйону ТрО. Ворожий артилерійський обстріл противником позицій нашого підрозділу в Краматорському районі Донецької області 18 липня обірвав його життя. Юрій отримав осколкове поранення голови.

22 липня сотні людей прийшли попрощатись з бійцем, вклонитись йому за його подвиг і висловити глибоке співчуття рідним і близьким…

Нагадаємо, днями на війні загинув відомий телеведучий Карім Гуламов.

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