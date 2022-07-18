Ставив долі своєї країни та своєї сім'ї понад усе: на фронті загинув батько трьох дітей, який працював до війни аудитором Антон Іщенко

У боях із російськими окупантами загинув запорізький аудитор, 53-річний Антон Іщенко. Його історію розповіли колеги з Управління Східного офісу Держаудитслужби у Запорізькій області .

Зазначається, що повномасштабне вторгнення військ рф на територію нашої країни чоловік зустрів у відрядженні, і, повернувшись до Запоріжжя, відразу ж вирушив у військкомат, хоча є батьком трьох дітей і доглядав літнього батька.

Антон Іщенко

«Антон не просто мріяв про нашу Перемогу над ворогом, він наближав її. А ще він мріяв, коли повернеться до родини, обійме рідних, близьких, змінить військову форму на цивільну та відчинить двері робочого кабінету, де на нього чекали», — зазначають колеги, запевняючи, що загиблий герой став прикладом, взірцем та гордістю не тільки для своїх трьох синів, а й для кожного з колег.

Нагадаємо, напередодні на Вінниччині поховали 42-річного бійця Юрія Щербака, який загинув внаслідок ворожого артобстрілу, а на Дніпропетровщині провели в останню путь бійця із Новопокровської громади Анатолія Ганжу.

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