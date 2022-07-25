На Волині збили два дрони-розвідники, запущені з білорусі: серед місцевих є постраждалі

У Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що у Волинській області було збито два ворожих БПЛА, які запустили з території сусідньої білорусі.

На перехоплення беспілотників, які здійснювали повітряну розвідку, піднімався винищувавч. Також спрацювала система ПВО. «Ворожих БПЛА було знищено. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок», — йдеться у повідомленні.

За інформацією голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, на жаль, внаслідок падіння уламків є жертви — одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.

А «Інформатор Україна» уточнює, що надзвичайна подія сталася у селі Дубове, де загинов 66-річний чоловік. Виникла пожежа у сусідніх домах, де постраждали двоє дітей. При цьому місцеві масмедіа стверджують, що на дім впав беспілотник.

Раніше цивільних та військових попереджали, що рашисти використовують дрони-камікадзе. У БПЛА «Куб» є три режими: наводиться на ціль, атакує і вибухає при контакті з нею; самоліквідується; спускається на парашуті, лежить і чекає, поки до нього хтось підійде і потім підривається

Фото Інформатор Україна

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