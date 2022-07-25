Понад 200 тисяч українських біженців втратили право на безкоштовне медстрахування у Чехії

З понеділка, 25 липня, українські біженці в Чехії будуть змушені самі шукати кошти для оплати медичного страхування, яке раніше надавали їм безкоштовно.

Як повідомляє radio.cz, це стосується близько 215 тисяч українців, які втекли від війни та отримали в Чехії тимчасовий захист.

Зазначається, що це стосується громадян України віком від 18 до 65 років. Вони повинні повідомити про це Загальну медичну страхову компанію (VZP) на спеціальному веб-сайті протягом восьми днів після закінчення строку попередньої оплати.

Раніше передбачалося, що страховка надаватиметься тим, хто отримав статус тимчасового захисту в Чеській Республіці безкоштовно протягом року, проте парламент скоротив цей термін до 150 днів. За цей час біженець може знайти роботу і оплачувати медичне страхування зможе роботодавець. Страхові внески державою сплачуватимуться лише за дітей віком до 18 років, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Нагадаємо, що наприкінці червня президент Чехії підписав закон про зміну програми підтримки українських біженців. До цього право на безумовну виплату 500 крон (6300 гривень) мали всі новоприбулі, які отримали візу тимчасової допомоги, а за новими правилами гроші не виплачуватимуть, якщо біженцям надають безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування та гігієнічні засоби.

Фото Pixabay

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter