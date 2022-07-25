Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

У понеділок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський підписав кілька кадрових указів, зокрема звільнивши Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

Іншим президентським указом було призначено нового керівника Сил спеціальних операцій ЗСУ. Замість звільненого з посади Григорія Галагана Зеленський призначив командувати ССО Віктора Хоренка.

В текстах указів не вказуються причини кадрових змін. Така сама картина була і з указом про звільнення Руслана Демченка. Щоправда, пізніше з'явилося пояснення — першого заступника секретаря РНБО звільнили «у зв'язку з поганим станом здоров'я».

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомляє, Галаган Григорій Анатолійович — генерал-майор ЗСУ, був нагороджений медаллю «За військову службу в Україні», а також орденами «За мужність» ІІІ ступеня та Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Про нового керівника ССО він повідомив небагато: Хоренко Віктор Олександрович — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни.

Нагадаємо, що нещодавно своїх посад позбулися голова СБУ Іван Баканов та генеральна прокурорка Ірина Венедиктова, чиї відставки підтримала Верховна Рада.

Фото зі сторінки Командування Силами спецоперацій ЗСУ

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