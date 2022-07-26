«Треба бити у відповідь»: Зеленський про те, як світ може змусити рф відмовитися від практики терору

У міжнародних відносинах російська федерація застосовує різні форми терору, оскільки їй абсолютно байдуже, що від її дій люди в багатьох країнах страждатимуть від голоду, зимових холодів чи окупації.

Тому світ має застосовувати не менш чутливі до економіки країни-агресора методи, заявив під час відеозвернення за підсумками 152-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Тому треба бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу та нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який ще залишається. І максимально розривати торгові зв'язку з росією, тому що кожен такий зв'язок — це потенційний засіб тиску для росії», — сказав він.

Глава Українських держав переконаний, що криза, створена росією, б'є по всьому світу, і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли ця країна провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто в міжнародних відносинах.

Тому восьмий пакет санкцій щодо рф має стати ще більш вагомим і значним, ніж затверджений нещодавно сьомий.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський заявив, що рішення атакувати Україну могли ухвалити лише люди, які абсолютно не знають правди історії і не відчувають її сенсу.

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