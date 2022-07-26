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«Як їх вітати з перемогою?»: Приходько «наїхала» на Потапа, Яму та Монатіка

12:09 26 липня 2022
Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, яка розкритикувала Світлану Лободу, яка повернулася в Україну, взялася розмірковувати про артистів-чоловіків, які на початку російського вторгнення опинилися за кордоном. На своїй сторінці у Facebook зірка розмірковує про те, як вітати з Перемогою Потапа, Влада Яму та Дмитра Монатіка.

Приходько вважає, що стояти на одній вулиці з чоловіком, який перебував під час війни за кордоном, обіймати його та вітати з перемогою, цікавлячись, як він провів час у безпечному місці, не вдасться. Таких людей виконавиця запропонувала називати «чангалістами» — нахлібниками та непроханими гостями на святі.

«Сьогодні розмовляла з моїм другом на тему того, як приймати наших чоловіків у момент перемоги, які свого часу поїхали за кордон під час повномасштабної війни?! Патап, Влад Яма, Монатік і так далі… Мені казати їм: „Вітаю з перемогою?“ Або обійняти і підтримати словами: „Як тобі там було важко, слава Богу, що все добре“… Ну, ось що? У мене є одна версія, як їх можна називати — „Чангалісти“, але консенсусу у цій темі ми не досягли», — розмірковує Приходько.

Провокаційний пост Анастасії викликав бурхливу дискусію в коментарях. Думки користувачів розділилися, одні різко засуджують тих, хто виїхав за кордон.

Інші зазначають, що зараз кожен має на своєму місці боротися за свою країну і робити те, що може, допомагаючи ЗСУ. Також зазначають, що зараз не час для публічних розбірок.

Раніше Приходько публічно образила Потапа, назвавши його гі*ном, шоумен дипломатично відповів.

Також Анастасія пройшлася Іриною Федишин через голосування національного журі на «Євробаченні».

Схоже, Приходьку виходить продукувати скандали краще, ніж нові хіти.

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