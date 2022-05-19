Після скандального голосування на «Євробаченні» Ірина Федишин потрапила до нових неприємностей

Популярна співачка Ірина Федишин, яка намагалася виправдатися за скандальне голосування на «Євробаченні» за Польщу, отримала ще більше хейту та засудження від зіркових колег.

Після хвилі критики за те, що національне журі, до складу якого входила Ірина, поставило представнику Польщі на «Євробаченні» 0 балів, співачка дала низку інтерв'ю, в яких ще більше заплутала: ставила 10 балів або 10 місце, як насправді підраховувалися ці бали. Це вже й не має значення. Зрештою, журі — теж люди і мають право ставити оцінки, опираючись на свою суб'єктивну думку. Це на їхній совісті.

Але. Замість роз'яснення ситуації Федишин, відповідаючи на питання про одностатеве кохання, вкотре висловила свою позицію. Вона сказала, що не засуджує представників ЛГБТ, але вважає їхні стосунки гріховними та руйнівними.

І тут розпочалося. На співачку накинулися з новими звинуваченнями, називають гомофобкою. Одним із перших висловився про позицію Федишин MELOVIN, який заявив минулого літа про свою бісексуальність.

«Трохи гомофобії та „руйнування“. Гомофобії у вільній та демократичній країні місця немає. Ми не в Московії, пані Ірина Федишин», — звернувся до співачки Мел.

А травесті Монро пройшлася не лише стосовно ставлення співачки до ЛГБТ, а й зачепила її професійні якості. Вона зазначила, що Федишин не місце в журі «Євробачення», оскільки вона в цьому не розуміється.

«Мій мозок палає: виявляється співачка Ірина Федишин — гомофобка, вважає ЛГБТ грішниками, що руйнують себе, і її запрошують у журі самого егейського конкурсу в Європі. Сиди у своєму маленькому храмі, співай для духовних віруючих і не лізь у ту гейропу. Ні, треба ж брехати» , — прокоментувала Монро.

Не залишилася осторонь і Анастасія Приходько, підкинувши хмизу в багаття хейту.

«А ось у чому „Ізюм“. Через геїв все! І на конкурсі вона бачила їх багато. Ну, ніколи я не бачила, щоб людина себе власноруч, так швидко закопувала. Це що натяк на поляків? А якщо й так, ти тоді говориш це не політичний конкурс, треба голосувати за мистецтво, а тепер за геїв не голосую… Йоб», — обурено відреагувала Приходько.

Не обділив увагою Федишин і телеведучий Олексій Суханов, присвятивши їй цілий пост в Інстаграм. Він намагався донести співачці свою думку, що любов не має ні статі, ні віку. І це не гріх. Олексій назвав позицію Ірини незрілою.

Що творитися в коментарях під публікаціями на захист ЛГБТ страшно навіть цитувати. Функцію коментарів на своїй сторінці Федишин закрила, заявивши, що її хочуть знищити як артистку. А сама вирушила й надалі займатися волонтерською діяльністю, допомагати ЗСУ.

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