Тіна Кароль показала сина, який подорослішав, і похвалилася його успіхами

Співачка Тіна Кароль, чий обліковий запис в Інстаграм відправили в бан через антивоєнні пости, показала сина, який подорослішав. З Веніаміном вона зустрілася у Франції. Зараз у хлопця, який живе та навчається у Великій Британії, канікули. А Тіна у Європі бере участь у благодійних акціях на підтримку України.

Кароль опублікувала фото з 13-річним сином, який сидить за столом із ноутбуком.

«Воля. Віра. Діти. Майбутнє. Щастя. Мрія. Мова. Україна!» — підписала Тіна світлину і вказала в геолокації Париж.

Також Кароль похвалилася успіхами Веніаміна. Він закінчив навчальний рік на відмінно — у його атестаті лише оцінки А та А+ (5 та 5+).

Нагадаємо, син Тіни Кароль живе та навчається у Великій Британії з восьми років. Він мешкає в українській родині, захоплюється українською історією, музикою та козацькими танцями.

Сама Тіна Кароль із початку російського вторгнення виїхала за кордон. Через чотири місяці вона вперше повернулася додому.

67-річний батько артистки пішов до тероборони захищати Україну.

Фото: instagram.com/tina_karol

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