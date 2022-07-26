Нове фото Олега Винника потрапило до мережі: як виглядає артист

До мережі потрапило нове фото популярного українського співака Олега Винника, який з кінця квітня зник із публічного простору. Світлиною поділився військовослужбовець, чоловік Оксани Білозір Роман Недзельський. Він зробив стоп-кадр під час бесіди з Винником по відеозв'язку. Від колишнього гламурного образу не лишився й сліду — тепер Винник носить бороду та окуляри.

Недзельський пише, що завдяки допомозі Винника їм вдалося доставити зламаний мікроавтобус із гуманітарною допомогою для захисників України з Вроцлава до Кракова на станцію техобслуговування.

«Велика подяка Виннику за не методичну, а матеріальну допомогу в організації логістики та ремонту. Сподіваюся, наші майстри швидко впораються з поломкою, і ми своїм ходом найближчим часом доставимо необхідний вантаж на передову для перемоги», — пише Недзельський.

Нагадаємо, Олег Винник на початку російського вторгнення в Україну звернувся до шанувальників у мережі, засудив агресію. А після того, як привітав співвітчизників із Великоднем, перестав виходити на зв'язок у соцмережах. Шанувальники розмірковували, куди подівся Винник.

Нещодавно він знайшовся у Вінниці, де його сфотографували волонтери. Співак допомагає купувати та доставляти автомобілі для наших захисників.

Також адвокат Олега підтвердила, що у нього виникли проблеми із здоров'ям.

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