«Чисто український злочин»: на Рівненщині засудили селянина за крадіжку сала

Демидівський районний суд Рівненської області розглянув справу про крадіжку в умовах воєнного стану у поєднанні із проникненням у приміщення. Про це стало відомо з опублікованого вироку:

«12 травня у період приблизно з 16:30 години до 20:00 години обвинувачуваний, відкривши вхідні двері, які були не замкнені на ключ, таємно проник в приміщення погребу. Й викрав солоне домашнє сало, яке знаходилось в трилітровій банці. Тим самим заподіяв потерпілому майнову шкоду на 350 гривень».

У вчиненому під час засідання чоловік розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Домовилися сторони про умовне покарання — 5 років позбавлення волі зі звільненням із випробуванням на 1 рік. На засудженого поклали певні зобов’язання — протягом іспитового строку він повинен з’являтися для реєстрації до органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Речовий доказ по справі, а саме трилітрову скляну банку, наповнену свинячим салом, суд повернув потерпілому.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив обвинувальний вирок у резонансній справі про вбивство відомого адвоката Юрія Грабовського.

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