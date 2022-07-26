«Поговорили» про війну в Україні: у Туреччині поляки побили туристів з росії

Російські туристи не поспішають відпочивати в окупованому Криму, який більше схожий на військову базу та шпиталь для поранених російських солдатів. Багато росіян віддають перевагу Туреччині. Але там не завжди їм раді інші відпочивальники.



Нещодавно у турецькій Аланії поляки побили туристів з росії за відмову обговорювати криваву війну, яку росія розв'язала в Україні.



Причиною рукоприкладства, за даними російських ЗМІ, стала саме відмова росіян визнати провину своєї країни у розв'язуванні війни та звірств, які творять адепти путіна в нашій країні, пише DIP.

Повідомляється, що персонал підтримав поляків та мовчки спостерігав за конфліктом. На місце події згодом приїхала поліція, але поляки встигли піти. В той самий час росіян посадили у камеру й відпустили лише під ранок.



За інформацією DIP, росіяни влаштували непідробну істерику, звинувативши турецьких готельєрів у порушенні всіх законів гостинності та допущенні злочинів проти туристів, насамперед з росії.

«Співробітники охорони та персонал готелю мовчки спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися, попри крики та прохання пари, яка намагалася самостійно розняти бійку», — поскаржилися росіяни.



За версією росЗМІ, одному з побитих росіян не надали першої допомоги, а відвезли до поліції і змусили зізнатися, що він навмисне спровокував агресію проти нього. Вранці росіянин дістався до готелю, а допомогу йому надала дружина.



Нагадаємо, 9 травня російського посла у Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві. Учасники акції скандували на адресу посла слово «фашисти» та не дали йому покласти вінок до меморіалу.





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