Хотіла отримати міжнародну допомогу, але втратила свої гроші: шахраї виманили у жінки майже 45 тис. грн.

54-річна жителька села Колоденка на Ріненщині стала жервою кібершахраїв. Громадянка хотіла отримати грошову допомогу від міжнародних організацій, тому, отримавши від невідомих «рекламне» SMS, перейшла за посиланням у ньому і заповнила форму з даними власної платіжної карти. У результаті через декілька хвилин не виявила на своєму рахунку коштів, повідомили в поліції Рівненської області.

Йдеться про чималеньку суму — майже 45 тисяч гривень.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж нині триває досудове розслідування. Дізнавачі Рівненського управління поліції встановлюють зловмисників.

Нагадаємо, лише наприкінці правоохоронці накрили червня чергову групу аферистів, які наживалися на людях, що намагалися отримати матеріальну допомогу від країн Євросоюзу. Ці винахідливі ділки створили низку фейкових вебресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу, і таким чином незаконно заволоділи понад 100 млн гривень довірливих українців.

473

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter