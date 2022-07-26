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Україна

У відповідь на «спецоперацію» путіна: у Зеленського розповіли про цілі контроперації України у війні з рф

17:56 26 липня 2022
військовий

У відповідь на розпочату росіянами 24 лютого «спецоперацію» та «взяття Києва за три дні» в Україні розробили свою спеціальну військову контроперацію.

Її цілі виклав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Спеціальна військова КОНТР-операція України обов'язково досягне своєї мети», — упевнений Подоляк.

Наведений ним план, який можна вважати узгодженим планом української влади, складається з п'яти пунктів:
1. Вигнання росії з України.
2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.
3. Демілітаризація росії.
4. Знищення репутації «імперії зла».
5. Перетворення росії на ізольований «табір для своїх».

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що війна, розв'язана росією, має закінчитись на умовах України. В інших випадках конфлікт триватиме постійно.

За його словами, заморожений конфлікт між Україною та росією призведе до більш кривавої війни у недалекому майбутньому. Крапка у цій війні може бути поставлена, коли Київ завдасть поразки кремлю та звільнить захоплені українські землі.

Нагадаємо, за прогнозами астрологів, відлік закінчення війни вже пішов. До осені українські війська почнуть відвойовувати окуповані території.

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