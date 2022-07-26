«Українська Джолі та Лара Крофт»: юна снайперка ЗСУ вразила своєю красою

У лавах Збройних Сил України сьогодні багато жінок, які воюють нарівні з чоловіками. Щодня своїм прикладом вони доводять, що українська жінка не має перешкод.



Одна з них, 23-річна снайперка ЗСУ Олександра Самсонова на фронті з перших днів війни. Про це вона розповіла в інтерв'ю ELLE.UA.

Дівчина дуже схожа на кінодіву Анджеліну Джолі. Українці назвали Олександру Ларою Крофт.

Офіційно Олександра у підрозділі на посаді стрільця, але допомагає, якщо потрібно, у діловодстві, медицині.

Олександра вважає, що найбільш груба помилка, яку можуть зараз зробити українці, — це з'ясовувати стосунки всередині країни, які не підуть на користь Україні та не підтримають бойовий дух армії.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про військовослужбовця Тетяну Чубар, яка в TikTok під ніком «Принцеска» розповідає, як знищує ворога разом з екіпажем своєї самохідної артилерійської установки.



Фото https://www.instagram.com/naemnicaoligarha/



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