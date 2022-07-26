Чистимо столове приладдя легко та швидко, або навіщо досвідчені господині варять ложки та виделки раз на 2−3 місяці (відео)

Багато господинь знають, що ложки та виделки з нержавіючої сталі дуже практичні — вони не піддаються корозії та не чорніють. Але на них часто накопичується наліт.

А оскільки періодичне очищення виделок та ложок харчовою содою — процес копіткий, багато хто вдається до звичайного кип'ятіння, яке і простіше, і завдання виконує краще. До того ж кип'ятіння здатне впоратися навіть зі слідами від кави та чаю.

Чищення слід проводити так:

1. У каструлю чи іншу зручну ємність налити 2 л води.

2. Засипати по 2 столові ложки соди та солі.

3. Столове приладдя кип'ятити протягом 20−30 хвилин.

4. Після кип'ятіння ложки та виделки промити під проточною водою. Якщо на деяких ділянках наліт залишився, можна прокип'ятити ще раз.

Але зазвичай, за допомогою такого способу можна очистити навіть дуже забруднене столове приладдя.

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