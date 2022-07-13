Сода та два літри води: як кухонну витяжку привести в ідеальний стан без особливих зусиль

Кожна господиня намагається тримати свою кухню в порядку та прибирати її в міру забруднення. Але витяжку над плитою багато хто не любить мити через те, що частинки жиру з фільтрів дуже непросто видалити.

Зараз виробники пропонують багато засобів, які можуть впоратися зі скупченнями жиру та бруду. Мінус цих засобів у тому, що вони очищають фільтри зовні, а всередині вони залишаються жирними.

Автори сайту «Жіночі хитрощі» пропонують скористатися недорогим, але дуже ефективним способом миття витяжки. Для цього буде потрібно сода, два літри води та трохи зусиль.

Розчин можна приготувати двома способами. Перший — у лист налити 2 літри води, додати 3 столові ложки кальцинованої соди.

Другий спосіб — у двох літрах води розчинити таблетку для посудомийної машини.

У приготовлений розчин занурити фільтр від витяжки. Деко поставити на вогонь та кип'ятити 10 хвилин.

На поверхню фільтра підійматимуться жовті кульки (жир). Щоб краще відчистити, можна фільтр трохи потерти щіткою.

Потім промити фільтри під напором гарячої проточної води.

Воду можна не виливати, а прокип'ятити в ній протягом 10 хвилин рушники.

У результаті виходить подвійна вигода — ідеально чиста витяжка та чисті рушники.

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