Покладіть силіконову губку в пральну машинку, і вирішіть масу проблем: рекомендації від автора «прання з пакетом» (відео)

Автор багатьох корисних лайфхаків Олена Матвєєва поділилася ще одним рішенням, яке може значно полегшити життя господині — і воно відноситься до прання.

«Вже кілька років я кладу в барабан пральної машини при пранні речей звичайну силіконову губку (зазвичай вона призначена для миття посуду. — Авт.). Додаю пральний порошок у лоток або, якщо капсули, то відразу в барабан. Запускаю пральну машину у звичному для мене в режимі і дістаю вже готові чисті речі», — написала блогер у своєму youtube-каналі.

За словами Олени, особливо цінною буде така порада для власників домашніх тварин: якщо помістити силіконову губку в пральну машинку разом із речами, губка допоможе прибрати волосся та шерсть тварин з одягу.

До того ж силіконова губка не вбирає в себе засіб для чищення і не псує одяг.

«Після прання приберіть налипле волосся і шерсть з губки. Її можна використовувати повторно багато разів, і кожне прання губка допоможе вам привести речі в повний порядок», — рекомендує Олена.

Таким чином, силіконова губка стає більш ефективним замінником пластикового пакету, що раніше рекламувався блогером.

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