Російські фашисти обстріляли Харківську, Одеську та Миколаївську області: є влучення (відео)

У ніч на вівторок, 26 липня, окупанти обстріляли Харків та область, пошкодивши об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно попадання зафіксовано поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного відношення. Про жертв поки інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде. Прошу всіх харків'ян бути гранично обережними», — написав він.

Внаслідок прильоту горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів поцілили по відкритих територіях. За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.

Рятувальники працюють біля постраждалої будівлі

Водночас, внаслідок обстрілу Харківської області постраждали об'єкти інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов .

Так, у Чугуєві є влучення в об'єкти критичної інфраструктури. Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де у підвалі ще лишилися люди. Крім того, у Циркунівській та Балаклійській громадах внаслідок обстрілів орків пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури – приватні будинки.

Вирва від ворожого снаряда

При цьому Синегубов наголосив, що наші захисники тримають позиції.

"ЗСУ утримують позиції. Незважаючи на те, що росіяни "поливають" наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. У тому числі і стратегічному - Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямі Цупівка-Дементіївка", - резюмував він.

Також у ніч із 25 на 26 липня фашисти завдали масованого удару по півдні України. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"По півдні України завдано масованого ракетного удару, у тому числі із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є попадання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним займанням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає. У Миколаївській області атаковано портову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Інформацію підтвердив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вранці, 26 липня, по Миколаєву було завдано масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків уражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - повідомив він.

Кім також повідомив, що на околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Крім того, була спроба вразити портову інфраструктуру міста.

Також він показав відео обстрілу.

Нагадаємо, під час вчорашнього масованого ранкового обстрілу Чугуєва на Харківщині могли загинути люди, які ховалися у підвалах Будинку культури.

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