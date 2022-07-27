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Події

Обіцяли витягнути з полону за 10 тисяч гривень: злочинець прямо з в'язниці налагодив бізнес на родичах зниклих безвісти

10:35 27 липня 2022
Поліція та карні злочинці

Правоохоронці викрили шахраїв, які працювали за схемою «ваш родич у полоні і я можу допомогти», привлласнюючи гроші українців, які шукають своїх рідних та близьких.

Як повідомили в Національній поліції, одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік — наразі він відбуває покарання у виправній колонії Одеси.

Злловмисники, використовуючи інформацію з відкритих джерел про пошук зниклих безвісти людей у зоні проведення активних бойових дій, вимагали кошти в їхніх рідних, обіцяючи допомогти у звільненні з полону. «Послуги» оцінювали у 10 тисяч гривень.

Родичам зниклих розповідали про тяжкі поранення і критичний стан полонених. Люди погоджувалися на умови зловмисників та перераховували гроші на їхню банківську картку.

«Оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві та слідчі Соломʼянського управління поліції провели обшук за місцем перебування одного із фігурантів. У нього вилучили мобільний телефон із сім-картою, з якого надходили дзвінки потерпілим, і „чорнові“ записи. Місце знаходження його спільника поліцейські наразі встановлюють», — йдеться у повідомленні.

Фото Нацполіції

Зловмисникові, який знаходиться у місцях позбавлення волі, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло осіб, які також можуть бути причетні до злочину.

Раніше правоохоронці викрили чергову групу аферистів — вониі наживалися на людях, які намагалися отримати матеріальну допомогу від країн Євросоюзу. Шахраї створили низку фейкових вебресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. У людей, які заходили на ресурси і залишали там свої дані, аферисти вкрали близько 100 млн гривень.

А у Дніпрі викрито групу шахраїв, які збирали кошти з підприємців під приводом матеріальної підтримки Збройних Сил України — за півроку вони привласнили близько мільйона гривенью

Фото НПУ

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