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Світ

У Німеччині не можуть згасити лісові пожежі

14:18 27 липня 2022
Пожежа у Бранденбурзі

Аномальна спека та лісові пожежі, які забрали життя понад тисячу людей в Іспанії та Португалії, дісталися Німеччини. У федеральних землях Бранденбург та Саксонія вже третій день триває запекла боротьба із двома великими пожежами. У гасінні вогню залучено не менше 700 пожежників та 90 одиниць техніки, зокрема гелікоптери Бундесверу.

У Бранденбурзі вогонь спалахнув 25 липня. На цей час пожежею охоплено територію площею 500 гектарів. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію. Близько 700 людей у кількох населених пунктах довелося евакуювати.

Семеро пожежників отримали поранення.

На територію Саксонії вогонь перекинувся з сусідньої Чехії. Там горить національний парк «Богемська Швейцарія». Сильний вітер допоміг полум'ю швидко поширюватись на великих територіях. У Чехії також боротьба з вогнем триває. Місцями полум'я перекинулося на житлові будинки. Іде евакуація.

Тим часом у Франції, Греції, Португалії та Іспанії лісові пожежі знищили десятки квадратних кілометрів рослинності. Десятки тисяч мешканців та туристів були змушені залишити місця проживання та відпочинку.

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