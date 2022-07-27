«Огірки плодоноситимуть як скажені»: просто полийте їх «хлібним» розчином

Через часті дощі господині все частіше нарікають на те, що рослини огірків стрімко жовтіють, урожайність падає. До речі, проблема пожовтіння виникає і у часника з цибулео. Але як допомогти саме огіркам -знає досвідчена городниця Олена Черкевич.

«Часто чую нарікання, що листочки та стебла огірків жовтіють. Усім раджу приготувати простий настій, який допоможе зберегти кущики здоровими і, відповідно, продовжить період їхнього плодоношення.

Потрібно покласти у відро півкілограма сухого хліба, залити десятьма літрами води й залишити на ніч. Наступного дня потрібно дуже ретельно перемішати вміст відра так, аби суміш хліба і води стала однорідною. Тоді вливаю три столові ложки йоду, знову все ретельно перемішую. Потім набираю два літра рідини, додаю ще вісім, перемішую і обприскую кущики. Причому так, аби і стебла, і листочки були мокрими".

Така обробка сприяє зміцненню рослин, їх рясному цвітінню і, відповідно, збільшенню щедрого урожаю.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як виростити базилік на городі. Адже це, мабуть, найпопулярніша спеція, яку додають в багато страв.



67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter