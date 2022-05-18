Канапка «Капрезе» до сніданку: просто та ідеально смачно

Канапка «Капрезе» — це хрусткий хліб, солодкаві та соковиті помідори, ніжна моцарела та ароматний базилік. Все це з кислинкою бальзамічної глазурі й пряністю оливкової олії. Така канапка, за словами фудблогерки Вікторії Попин, яка має свій сайт рецептів, може бути сніданком, обідом чи навіть вечерею, або ж перекусом в дорозі.

Інгредієнти

2/3 багета, розрізати на 2 частини

2 середні кульки моцарели, порізати кружечками

2 середні помідори, порізати кружечками

2 гілки базиліка, лише листя

2 ст. л. оливкової олії відмінної якості

4 ст. л. бальзамічної глазурі

Сіль до смаку

Шматки багета розрізати майже навпіл по ширині й розкрити хліб, немов книгу. Видалити стільки м'якоті, скільки можливо. Стінки хліба зсередини скропити половиною оливкової олії та половиною бальзамічної глазурі. Викласти помідори, посолити їх до смаку й скропити рештою бальзамічної глазурі, викласти сир моцарела й зверху рівномірно розподілити листочки базиліка.

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