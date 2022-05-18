Канапка «Капрезе» до сніданку: просто та ідеально смачно
Канапка «Капрезе» — це хрусткий хліб, солодкаві та соковиті помідори, ніжна моцарела та ароматний базилік. Все це з кислинкою бальзамічної глазурі й пряністю оливкової олії. Така канапка, за словами фудблогерки Вікторії Попин, яка має свій сайт рецептів, може бути сніданком, обідом чи навіть вечерею, або ж перекусом в дорозі.
Інгредієнти
2/3 багета, розрізати на 2 частини
2 середні кульки моцарели, порізати кружечками
2 середні помідори, порізати кружечками
2 гілки базиліка, лише листя
2 ст. л. оливкової олії відмінної якості
4 ст. л. бальзамічної глазурі
Сіль до смаку
Шматки багета розрізати майже навпіл по ширині й розкрити хліб, немов книгу. Видалити стільки м'якоті, скільки можливо. Стінки хліба зсередини скропити половиною оливкової олії та половиною бальзамічної глазурі. Викласти помідори, посолити їх до смаку й скропити рештою бальзамічної глазурі, викласти сир моцарела й зверху рівномірно розподілити листочки базиліка.
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