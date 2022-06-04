Ґрунти мають бути пухкі та родючі: як виростити базилік у себе на городі

Базилік досить популярна зелень в Італії, там його додають майже у кожну страву (наприклад, у бутерброд «Капрезе», рецептом якого «ФАКТИ» ділилися). Втім, останні роки він припав до душі й українцям, які у захваті від пікантного смаку цієї рослини. А як виростити її в себе на городі — знає господар Василь Іванюк.

«Базилік можна вирощувати посівом безпосередньо в ґрунт, через розсаду або на підвіконні, — пояснює Василь Іванюк. — Оскільки культура вкрай теплолюбна, то посів у ґрунт у південних регіонах можна проводити у травні, коли верхній шар ґрунту прогріється вище +15°С, в решті регіонів — не раніше першої половини червня, коли мине загроза заморозків. Ці умови необхідні для висадки розсади в ґрунт. Для вирощування як горщикової культури оптимально вибирати низькорослі сорти. На балконі та підвіконні базилік можна вирощувати з березня по жовтень».⁣

Для посіву в ґрунт обирайте місце на ділянці сонячне та без протягів. Ґрунти мають бути пухкі та родючі.

«Посів насіння — на глибину 0,5 — 1 см. До появи сходів, ґрунт слід підтримувати у зволоженому стані, також може знадобитися захист укривним матеріалом, — каже господар. — Полив дуже важливий для базиліку. Його слід проводити теплою водою, не допускаючи ні пересихання, ні перезволоження ґрунту. Після появи 5−6 справжніх листків можна прищипнути рослини для стимуляції зростання бічних пагонів. Під час цвітіння базилік росте повільніше, тому для підвищення швидкості утворення нових листочків рекомендую зрізати суцвіття».

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