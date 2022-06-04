34.76 / 35.85 36.85 / 38.31
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Ґрунти мають бути пухкі та родючі: як виростити базилік у себе на городі

12:58 4 червня 2022
базилік

Базилік досить популярна зелень в Італії, там його додають майже у кожну страву (наприклад, у бутерброд «Капрезе», рецептом якого «ФАКТИ» ділилися). Втім, останні роки він припав до душі й українцям, які у захваті від пікантного смаку цієї рослини. А як виростити її в себе на городі — знає господар Василь Іванюк.

«Базилік можна вирощувати посівом безпосередньо в ґрунт, через розсаду або на підвіконні, — пояснює Василь Іванюк. — Оскільки культура вкрай теплолюбна, то посів у ґрунт у південних регіонах можна проводити у травні, коли верхній шар ґрунту прогріється вище +15°С, в решті регіонів — не раніше першої половини червня, коли мине загроза заморозків. Ці умови необхідні для висадки розсади в ґрунт. Для вирощування як горщикової культури оптимально вибирати низькорослі сорти. На балконі та підвіконні базилік можна вирощувати з березня по жовтень».⁣

Для посіву в ґрунт обирайте місце на ділянці сонячне та без протягів. Ґрунти мають бути пухкі та родючі.

«Посів насіння — на глибину 0,5 — 1 см. До появи сходів, ґрунт слід підтримувати у зволоженому стані, також може знадобитися захист укривним матеріалом, — каже господар. — Полив дуже важливий для базиліку. Його слід проводити теплою водою, не допускаючи ні пересихання, ні перезволоження ґрунту. Після появи 5−6 справжніх листків можна прищипнути рослини для стимуляції зростання бічних пагонів. Під час цвітіння базилік росте повільніше, тому для підвищення швидкості утворення нових листочків рекомендую зрізати суцвіття».

Читайте також: Жовтіють кінчики листя часнику та цибулі: у чому причина та як її усунути

Читайте також: Томати, огірки та перець після цієї підгодівлі пруть уві всю без зупинки, і завжди дають ранній врожай (відео)

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Часник

Жовтіють кінчики листя часнику та цибулі: у чому причина та як її усунути

Банківська картка

Що буде з виплатою пенсій у червні: у ПФУ зробили важливу заяву

Території в України більше ніхто не забере: астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у червні

Території в України більше ніхто не забере: астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у червні

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.