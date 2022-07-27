Собака викопав дитячу руку: в окупованому Мелітополі знайшли тіло жорстоко зґвалтованої дівчинки

У парку тимчасово окупованого Мелітополя знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла майже місяць тому.

Як повідомляє «РІА-Мелітополь», на території міського парку відпочинку ім. Гіркого собака, якого вигулював місцевий житель, вирив із землі дитячу руку. Тіло дівчинки було закопане на майданчику для вигулу тварин.

Видання, посилаючись на розповіді близьких дівчинки, повідомляє, що неповнолітню було побито та зґвалтовано — на тілі збереглися пошкодження. Зазначається, що про можливу причетність до злочину окупантів говорить той факт, що родичам наполегливо рекомендують нічого не розповідати про трагедію.

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Нагадаємо, що днями під Мелітополем російський військовий КАМАЗ переїхав машину з трьома людьми — двоє дорослих та дитина загинула на місці.

Фото Pixabay

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