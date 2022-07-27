У Бориса Джонсона незабаром може з'явитися нова важлива робота

Борис Джонсон може наступного року отримати нову важливу посаду. Він матиме приблизно рік на те, щоб відпочити й зібратися з силами. Як відомо, 6 вересня Джонсон поступиться кріслом прем'єр-міністра Великобританії новому лідеру Консервативної партії. Це буде або колишній міністр фінансів Ріші Сунак, або чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Після відставки Джонсон навряд чи захоче піти з великої політики. Проте у Британії його подальша кар'єра викликає сумніви. І ось у вищих колах торі виникла ідея, що Борис може стати новим генеральним секретарем НАТО. Нинішній глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг найімовірніше піде у відставку у вересні 2023 року. Охочих стати його наступником досить багато. Кожна з країн НАТО хотіла б бачити на цій посаді свого представника.

Як повідомляє британська газета The Telegraph, Джонсон вже натякнув, що він не заперечує поборотися за нову посаду. Однак, підкреслює видання, тільки в Британії він має три конкуренти — чинний міністр оборони Бен Воллес, колишній прем'єр-міністр Девід Камерон і ще один колишній прем'єр Тереза Мей.

Британія вже багато років прагне очолити НАТО. І наступного року один з її кандидатів має хороші шанси. По-перше, США були б раді, щоб наступним генсеком альянсу став британець. У Вашингтоні не надто довіряють представникам інших європейських країн. Американцям не подобаються спроби Євросоюзу створити власну об'єднану армію. Адже це означає, що європейські держави менше грошей виділятимуть на потреби НАТО.

По-друге, британського кандидата охоче підтримають Польща, Литва, Латвія та Естонія. Вони дуже хочуть отримати гарантії того, що альянс максимально посилить оборону своїх східних рубежів, які безпосередньо межують з росією.

По-третє, багато хто на Заході розуміє, що одним із головних завдань НАТО на найближчі кілька років є підтримка України та переведення її Збройних сил на стандарти альянсу. Саме у Джонсона склалися довірчі стосунки із президентом Володимиром Зеленським.

Проте проблема полягає в тому, що кандидатуру генсека НАТО мають підтримати всі країни Північноатлантичного блоку. У цьому криється слабке місце Бориса Джонсона. Сьогодні з великими труднощами можна уявити, що, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон підтримає його кандидатуру. Він може скористатися правом вето та заблокувати обрання Джонсона на пост генсека.

А ось Україна підтримує Бориса. Про це The Telegraph заявив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. «Джонсон став би кращим наступником Єнса Столтенберга, тому що він розуміє виклики, які стоять перед НАТО та Заходом. Він завжди підтримуватиме Україну в нашій боротьбі проти Гітлера XXI століття. І він підтримуватиме членів НАТО та мети альянсу з тією ж незламною твердістю», — сказав Гончаренко.

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