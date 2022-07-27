«Динамо» у неймовірній битві з червоною карткою та незабитим пенальті вибило «Фенербахче» з Ліги чемпіонів (відео)

У середу, 27 липня, київське «Динамо», яке зіграло в першому матчі з «Фенербахче» внічию (0:0), на арені «Шукру Сарачоглу» у Стамбулі провело поєдинок у відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів і, перервавши свою 9-матчову серію без перемог у єврокубках, вибило команду Жорже Жезуша із турніру. Яка інтрига!

Ліга чемпіонів. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь

«Фенербахче» (Стамбул, Туреччина) — «Динамо» (Київ, Україна) — 1:2 (у додатковий час)

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Караваєв, 91), Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 106), Сидорчук (Андрієївський, 106), Шапаренко, Буяльський (Шепелєв, 67), Вербич (Ванат, 38), Циганков, (Гармаш, 67).

Голи: Солої (89) — Буяльський (57), Караваєв (114).

На 53-й хвилині вилучений Ісмаїл («Фенербахче»), а на 70-й хвилині Арао («Фенербахче») не реалізував пенальті.

Перший матч — 0:0.

Команда Мірчі Луческу, якому 29 липня виповниться 77 років, прилетіла зовсім не в чужий для румунського фахівця Стамбул (фахівець на берегах Босфора ставав чемпіоном Туреччини з місцевими «Галатасараєм» і «Бешикташем», а також перемагав з «Шахтарем» у Кубку УЄФА) в статусі аутсайдера — на думку букмекерів. У той же час «Динамо» раніше на стадіоні «Фенербахче» гостювало тричі і жодного разу не програло (у кваліфікації Ліги чемпіонів у 2006-му — 1:1, у групі ЛЧ у 2008-му — 0:0 та у товариському поєдинку у 2021-му — 1:1).

Якщо Луческу довірив місце в «основі» всім тим самим футболістам, що й у Лодзі, то Жорже Жезуш через травму центрального захисника Сердара Азіза був змушений провести одну заміну.

Вистояли кияни на заповненій арені й у першому таймі звітного поєдинку. Але багато в чому лише завдяки талану. «Фенербахче» повністю перегравав динамівців, що помітно нервували під натиском турків, і статистика ударів — 8:1 на користь стамбульців — найкраще тому підтвердження. А якщо ще згадати незарахований гол господарів на 9-й хвилині (італійський рефері зафіксував фол Валенсії на Забарному), шикарний удар Кахведжі зі штрафного у штангу, самовідданий сейв Бущана після удару суперника з нульового кута та травму Вербича, то й зовсім все було сумно.

Другий тайм вийшов куди багатшим на події. Вилучення з поля турка Ісмаїла, гол Буяльського після першого ж удару в площину і нереалізований Арао на 70-й хвилині пенальті у ворота «Динамо» (голкіпер киян відбив удар ногою). Здавалося, Фортуна цього вечора у «біло-синіх» кольорах.

Але слабка функціональна готовність динамівців та груба помилка на виході з воріт Бущана при подачі кутового призвели до того, що турки на 89-й хвилині зусиллями угорського захисника Солої зрівняли рахунок та перевели матч до овертайму.

На щастя, у додатковий час видихнулися і турки, що билися вдесятьох, і на 114-й хвилині колишній гравець… «Фенербахче» Караваєв шикарним ударом з льоту приніс «біло-синім» надважку перемогу.

«Динамо» продовжить виступ до Ліги чемпіонів (турки у наступному раунді Ліги Європи змагатимуться з чеським «Словацко») і за підсумками жеребкування у третьому раунді кваліфікації зіграє з віцечемпіоном Австрії «Штурмом» (2 або 3 серпня — у Лодзі, 9 серпня — у Граці).

Нагадаємо, що переможець українсько-австрійського протистояння проб'ється в раунд плей-оф Ліги чемпіонів, а той, хто програв, — у груповий турнір Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із суперголом Мудрика програв у спарингу з «Аяксом».

Фото Twitter ФК «Фенербахче»

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