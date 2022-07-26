У вівторок, 26 липня, донецький «Шахтар», який продав «Фіорентині» бразильського захисника Додо, проведе другий благодійний спаринг на зборі в Роттердамі (у першому гірники зіграли внічию з «Фортуною» з Сіттарда — 3:3). Суперником гірників на «Йохан Кройфф Арені» в Амстердамі стане чотириразовий тріумфатор Кубка європейських чемпіонів і 36-разовий чемпіон Нідерландів «Аякс».

Нагадаємо, що і донеччани, і амстердамці, які раніше не перетиналися в очних зустрічах, у міжсезоння змінили головних тренерів. У «Шахтарі» італійця Роберто де Дзербі змінив екснаставник «Дніпра-1» Ігор Йовічевіч, а «Аякс» призначив на місце Эріка тен Хага, котрий очолив «Манчестер Юнайтед», колишнього «керманича» «Твенте», «Хоффенхайма» і «Брюгге» Альфреда Шройдера.

У рамках підготовки до сезону (перший матч за Суперкубок Нідерландів проти ПСВ «Ейндховен» — 30 липня) амстердамці вже провели п'ять спарингів: з німецьким «Меппеном» — 3:0, з німецьким «Падеборном» — 2:5, з хорватською «Локомотивою» — 3:0, з бельгійським «Ейпеном» — 1:1 та з австрійським «Зальцбургом» — 3:2.

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Аякс» — «Шахтар» дивіться (початок — о 21:00) на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що у наступному контрольному матчі суперником донеччан у п'ятницю, 29 липня, стане ще один представник елітного дивізіону Нідерландів «Утрехт».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів «Фенербахче» — «Динамо».

Фото Twitter ФК «Шахтар»

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