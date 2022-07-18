Жеребкування Ліги чемпіонів: «Динамо» дізналося можливого суперника у третьому раунді кваліфікації

У понеділок, 18 липня, у Будинку європейського футболу у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося київське «Динамо», яке ще має провести матчі другого етапу кваліфікації ЛЧ проти турецького «Фенербахче» (20 липня — у Лодзі та 27 липня — у Стамбулі).

У разі успішного подолання турецького бар'єру підопічні Мірчі Луческу оскаржать путівку до раунду плей-оф турніру у поєдинках із віцечемпіоном Австрії «Штурмом» з Граца. Перша зустріч суперників відбудеться 2 або 3 серпня у Лодзі, у відповідь — 9 серпня у Граці.

Інші пари на «Шляху представників ліг» сформують:

«Бенфіка» (Португалія) — «Мідтьюлланд» (Данія) / АЕК (Кіпр)

«Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Рейнджерс» (Шотландія)

«Монако» (Франція) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди)

Крім того, у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів на «Шляху чемпіонів» зіграють:

«Лудогорець» (Болгарія) / «Шемрок Роверс» (Ірландія) — «Динамо» (Хорватія) / «Шкупі» (Північна Македонія)

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) / «Олімпіакос» (Греція) — «Аполлон» (Кіпр)

«Карабах» (Азербайджан) / «Цюріх» (Швейцарія) — «Ференцварош» (Угорщина) / «Слован» (Словаччина)

«Црвена Звезда» (Сербія) — «Пюнік» (Вірменія) / «Дюделанж» (Люксембург)

«Лінфілд» (Північна Ірландія) / «Буде-Глімт» (Норвегія) — «Жальгіріс» (Литва) / «Мальме» (Швеція) «Марібор» (Словенія) / «Шериф» (Молдова) — ХІК (Фінляндія) / «Вікторія» (Чехія) Нагадаємо, що переможці двоматчевих протистоянь вийдуть у раунд плей-оф Ліги чемпіонів. Команди, що програли на «Шляху чемпіонів», вилетять до раунду плей-оф Ліги Європи, а невдахи «Шляху представників ліг» зіграють на груповому етапі Ліги Європи. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» програло у спарингу бельгійському «Антверпену». Фото uefa.com

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