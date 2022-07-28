Близнюкам посміхнеться успіх, а у Терезів намічається серйозне кар'єрне зростання: гороскоп від Анжели Перл на 28 липня

Відомий австралійський астролог Анжела Перл, що народилася в Миколаївській області України, вважає, що 28 липня 2022 року стане для представників багатьох знаків зодіаку позитивним і результативним днем.

При цьому особливо значних успіхів досягнуть ті люди, хто зможе знайти порозуміння з оточуючими, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня чарівність допоможе багато чого добитися. Адже воно буде просто чарівним. Оточуючі тягнуться до Овнів та пропонуватимуть співпрацю. Вибір партнерів, з ким розпочати справу, буде дуже великий. Цього дня можна вирішувати як питання особистого, і професійного характеру. А лідерські якості зараз дуже стануть у пригоді.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День виявиться досить насиченим в цілому, яскравим і принесе багато позитивних емоцій Тельцям. Особливо високим буде творчий потенціал. Чи можуть відбутися незаплановані візити друзів, які піднімуть настрій. Варто вирушити з ними до найближчого ресторану і до душі поговорити.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Хоч Близнюки і не чекали, але цього дня удача їм особливо посміхатиметься. Можна спілкуватися зі старими знайомими. У розмові з ними Близнюки отримають цікаву інформацію про своїх конкурентів і дізнаються, як можна їх легко обійти. До того ж, загальні спогади ще й стануть джерелом для натхнення. А творчий потенціал зараз високий, і це варто скористатися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сумним цей день навряд можна назвати. Раки потребують нових вражень, яскравих емоцій. Адже вони піднімають настрій. Будь-які заняття сприятимуть розширенню кругозору. У Раків з'являться ще й нові захоплення. Поїздки в цей день дуже цікаві, особливо романтичного характеру.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День виявиться захоплюючим і обіцяє багато приємних емоцій та вражень. Леви схильні активно співпрацювати з оточуючими і без особливих зусиль досягнуть успіху з багатьох питань. Особливо цікавим зараз буде інтимне життя. Леви, які не мають пари, знайдуть собі людину, з якою будуть проводити приємний час ще довгий період.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Після сну в голові у Дів з'явиться багато цікавих ідей. Причому кожна з них заслуговує на окрему увагу. Багато цікавих можливостей відкривається перед Дівами зараз, і це слід користуватися. Для досягнення хороших результатів не потрібно докладати максимум зусиль, до того ж. Все даватиметься дуже легко.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

З ранку вплив позитивних тенденцій переважатиме. А у багатьох справах спостерігається серйозний прогрес. Не виключено, що начальство запропонує підвищення кар'єрними сходами, і варто погодитися. Мало того, Терези знайдуть ще й нових союзників собі, які допоможуть досягати високих цілей.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам слід чинити, як завжди — рішуче братися за будь-які завдання, навіть найскладніші, і бути впевненим у собі. Це допоможе досягти таких результатів, про які інші лише мріяти можуть. Спорів з оточуючими чекає чимало. Але саме в цьому процесі народжується істина. Тим більше, що перемога в кінцевому рахунку завжди за Скорпіонами.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День виявиться дещо суперечливим. У починаннях з одного боку Стрільцям щастить. Але з іншого своїми результатами вони надто незадоволені, їм хочеться більшого. А перемоги чомусь не піднімають настрій. З керівництвом ймовірні деякі проблеми та непорозуміння, що загрожує зіпсованим настроєм.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода літає. Раніше збудовані плани здаються дуже привабливими. Однак реалізувати їх не таке легке завдання насправді. Доведеться докладати титанічних зусиль. Мало того, без союзників та помічників теж не обійтися. Отже, є сенс їх швидше шукати.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям доведеться протягом дня вирішувати чужі завдання, а не свої власні. Однак, настрій від цього не зіпсується. Адже Водоліям подобається допомагати людям та вирішувати їхні проблеми. Це дозволяє почуватися впевненіше. Але про свої інтереси забувати також не варто при цьому.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби будуть схильні забувати про свої професійні завдання, що загрожує деякими проблемами. Не варто гнатися за новими враженнями, бо нічого хорошого з цього точно не вийде. Також у цей день можливі витрати.

Нагадаємо, колега Анжели астролог Ольга Медвецька несподівано спрогнозувала можливість вибуху на Запорізькій АЕС, куди нещодавно російські окупанти затягли військову техніку та боєприпаси.

401

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter