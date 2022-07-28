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Не тільки можна, а й потрібно: чи варто боротися з жуком після цвітіння картоплі, і чому на ділянці краще посіяти календулу (відео)

10:59 28 липня 2022
Не тільки можна, а й потрібно: чи варто боротися з жуком після цвітіння картоплі, і чому на ділянці краще посіяти календулу (відео)

Багато дачників-городників давно усвідомили, що один із їхніх головних ворогів — колорадський жук, який здатний зжерти весь урожай картоплі, помідорів та капусти.

Способів, як з ним боротися, є безліч.

При цьому деякі дачники наголошують на хімічних препаратах, інші — виключно на натуральних — адже, на їхню думку, все, що продається в магазині, зазвичай «перехвалено» маркетологами і не відповідає написам на пакетику.

Обприскувати картоплю, радять фахівці, краще увечері після 19.00. Але не дуже пізно, щоби препарат не змила роса. Або вранці до 10:00, коли роса вже зійде. Найкраще при температурі повітря 15−20 градусів. Тоді отрута менше випаровується. Обробляють город у хмарну погоду, але за 2−3 години до дощу.

Ще одна важлива порада: обробляти картоплю потрібно не лише до цвітіння, а й після неї — адже жуки ховаються у ґрунті та наступного року з першим теплом вилазять та гризуть молоді пагони.

Збирати колоорадів можна руками або ж використовувати менш нешкідливі народні засоби.

Крім того, після збирання врожаю на дачній ділянці краще посіяти календулу — вона відлякуватиме колорадського жука.

Таким чином, можна створювати умови для отримання величезного врожаю наступного року.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як позбутися дачі від надокучливого хмелю .

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