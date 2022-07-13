«Ви будете в захваті від результату»: ефективний спосіб позбавитись колорадських жуків

Досвідчена городниця з Вінниччини Раїса Поймало стверджує, що з жуками можна успішно воювати за допомогою самих жуків. Тільки перед тим чималу кількість їх треба зібрати в закриту посудину.

«У цій посудинi колорадських жуків тримають п’ять-шість днів. За цей час вони розкладаються, виділяючи рідину та гази, що за пів години здатні паралізувати дорослих шкідників, а за кілька годин призвести до їх повної загибелі. Щоб обприскати посаджену картоплю, потрібно взяти одну-дві склянки розкладеної маси жуків, ретельно розтерти й залити відром води. Обробка такою рідиною дає найбільший ефект у період масового виходу жуків iз ґрунту».

А городниця з Вінниччини Марія Огорова розповіла, як боротися з жуками за допомогою березового дьогтю.

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